اخبار دوليه – ظاهرة نادرة.. شهر مايو يشهد تعاقب 3 شهور هجرية

محمد بن مسعود - الدمام - فى ظاهرة نادرة الحدوث، تزامن الشهر الميلادي (مايو) 2022، وصادف مرور ثلاثة شهور التقويم الهجري «العربية»، وهم رمضان، وشوال، و ذو القعدة).

وقد وافق مطلع شهر مايو ( 1 مايو) يوم 30 رمضان، وفي الثاني من نفس الشهر (2 مايو) كان أول شهر شوال، بينما سيوافق يوم الثلاثاء 31 مايو القادم، أول شهر ذو القعدة.

أقرأ أيضا.. «الأزهر للفتوى» يوضح فضل «ذي القعدة» على بقية الشهور

والتقويم الهجري المجدول هو تقويم يعتمد علی محاسبة عددية (مجدول) يستخدمه المؤرخون لتسهيل حسابه، فالشهور في هذا التقويم توالي من 30 يوم في الأشهرالفردية مثل محرم و29 يوم في الأشهر الزوجية مثل صفر. وشهر الآخر (ذو الحجة) في السنوات الكبیسة یكون 30 یوما، وتكون 11 سنة كبیسة في كل من 30 سنة.

وفي طریقة العد التيار للتقویم الهجري المجدول إذا تم تقسيم السنة الهجرية علی عدد 30 ويتبقی عدد من أعداد: (2 – 5 – 7 – 10 – 13 – 16 – 18 – 21 – 24 – 26 – 29) تكون السنة سنة كبیسة، وهذا التقویم یمكن أن یكون متغایر مع تقويم أم القرى أو تقاویم هجریة (طرق العد) أخری في یوم أو یومان.

المصدر: أخبار اليوم