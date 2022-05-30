اخبار الخليج – مركز الاتصال الوطني يُشارك في اجتماع مسؤولي الإعلام الخارجي بدول مجلس التعاون

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – أكد أهمية تطوير آلية التنسيق والتواصل خدمة لأهالي المحافظة.. راشد بن عبدالرحمن يبحث التعاون المشترك مع مجلس أمانة العاصمة

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