إطلاق الموسم الرابع لجائزة الأمير عبدالله الفيصل

أطلق مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم، الموسم الرابع من جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، وذلك بحضور عدد من الأمراء وعدد من المثقفين والأدباء. وتأتي الجائزة في نسختها الرابعة بحلةٍ جديدة وبإضافة فرعين جديدين، لتبلغ قيمتها مليون و500 ألف ريال موزّعة على 6 فروع هي: - جائزة التجربة الشعرية (500 ألف ريال سعودي) - جائزة الديوان (200 ألف ريال سعودي) - جائزة لأفضل مشروع في خدمة الشعر العربي (100 ألف ريال سعودي) - جائزة الشعر المسرحي ( 100 ألف ريال سعودي) - جائزة القصيدة المغناة ( 100 ألف ريال سعودي) - جائزة الشاعر الواعد ( 500 ألف ريال سعودي) وتخلل الحفل عرض تعريفي للموسم الرابع تضمن استعراض لأهم أهداف الجائزة التي تسعى للحفاظ على اللغة العربية الفصحى، ونشر الشعر العربي على نطاق واسع لتدعم حركات التجديد الشعرية وتدعم أيضًا الألوان الشعرية التي ترتبط بفنون المسرح والغناء، حيث بلغ عدد المشاركات في الموسم الأول 47 مشاركة، والموسم الثاني 90 مشاركة، وفي الموسم الثالث 139 مشاركة.



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