ناجز يخدم 100 ألف مستفيد من خلال 120 خدمة

وأوضحت وزارة العدل أن مركز ناجز الذي دشنه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في شهر رجب من العام 1441 هـ يقدم أكثر من 120 خدمة.
وبينت الوزارة أن إجمالي عمليات القضاء التي جرى إنجازها عبر المركز بلغت نحو 25 ألف عملية، فيما بلغت عمليات التوثيق أكثر من 13 ألف عملية، و70 ألف عملية تنفيذ لقطاع الأعمال، فيما استفاد 500 محام من باقة المحامي التي يقدمها المركز.
وأوضحت الوزارة أن مركز ناجز قدم مؤخرًا خدمات جديدة تمثلت في: إضافة وتغيير الممثل النظامي، والاستعلام عن طلبات التنفيذ للشركات، وخدمة منازعة التنفيذ، بالإضافة إلى خدمة توثيق وفرز وتجزئة العمليات العقارية للمساحات التي تزيد عن 10 آلاف متر مربع.
ويسهم المركز في رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، محققاً أهداف وزارة العدل في برامج التحول الوطني لتعزيز التميز في الأداء الحكومي، للوصول إلى رؤية المملكة 2030.
ويقدم المركز خدماته في أوقات عمل مرنة صباحية ومسائية تيسيراً على المستفيدين من خلال كفاءات متخصصة بخبرات شرعية وقانونية، وبالتعاون مع القطاع الخاص.
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