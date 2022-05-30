شكرا لقرائتكم خبر عن «الملكية الفكرية»: حجب وإزالة 2079 موقعاً إلكترونياً مخالفاً خلال 2021 عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ضبط أكثر من 95 ألف مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية

- استقبال 1217 شكوى منها 1023 شكوى انتهاك لنظام حماية الحقوق

- تنفيذ 3,991 زيارة تفتيش الكتروني

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن التقرير السنوي لإنفاذ الملكية الفكرية لعام 2021م والذي يستعرض أهم إحصائيات الإنفاذ في مجال حق المؤلف والعلامات التجارية في المملكة.

واستعرض منجزات الإنفاذ في المملكة خلال عام 2021م حيث تم استقبال 1217 شكوى منها 1023 شكوى انتهاك لنظام حماية حقوق المؤلف واستقبال 194 شكوى انتهاك لنظام العلامات التجارية في مختلف مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى استهداف 6402 زيارة لإنفاذ الملكية الفكرية منها, 2286 زيارة متسوق خفي والتي هي عملية مراقبة سرية على المحلات والمناطق التي يشتبه بها في انتهاكات لحقوق الملكية

الفكرية، حيث يتم إرسال متسوق خفي مؤهل ليقوم بدور المستفيد أو المشتري بالإضافة إلى 3,991 زيارة تفتيش الكتروني والتي تم خلالها حجب وإزالة 2079 موقع الكتروني ومحتوى مخالف لأنظمة الملكية الفكرية.

كما تم ضبط أكثر من 95 ألف مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية، وفي سبيل توعية المنشآت التجارية تم القيام بـ322 زيارة توعوية للمنشآت التجارية بهدف التوعية بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي والعقوبات في حال التعدي الإبداعات.

ومن أجل رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية والالتزام بها وتفعيل التفتيش الذاتي للجهات الحكومية وتعزيز الشراكة بين الهيئة والجهات الحكومية، وفي نطاق مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية تم اعتماد 76 مسؤول احترام بمختلف الجهات.

وتسعى الهيئة من خلال الحملات التفتيشية المستمرة مع الجهات الشريكة على تعزيز الوعي بأهمية احترام الحقوق والامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية مما يساهم في دعم المبدعين والمبدعات في وطننا وبناء مجتمع واعي يحترم الملكية الفكرية.