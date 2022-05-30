شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. «التحلية» لـ ”الخليج 365”: المملكة تنعم بأمن مائي كبير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - معهد الأبحاث بالجبيل من المعاهد الناضجة على مستوى العالم في أبحاث التحلية وتطبيقها

- خفض في الانبعاثات الكربونية بأكثر من 34 مليون طن سنوياً مع حلول 2024

أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه، عبد الله العبد الكريم أن قطاع تحلية المياه في المملكة يسعى للعديد من المبادرات ذات الأثر الإيجابي على البيئة وزيادة الكفاءة وخفض التكلفة وطرحها لخدمة العالم والبشرية، من خلال تلك الأبحاث والابتكارات وجعل المياه أكثر سهولة في الوصول خصوصاً مع وجود شح في المياه بالعديد من الدول.

وشدد في تصريحات خاصة لـ"اليوم" أن المملكة تنعم بأمن مائي كبير ، موضحاً أن نتائج هذا التحول والابتكار مع اكتمال المنظومة سيكون هناك خفض في الانبعاثات الكربونية بأكثر من 34 مليون طن سنوياً مع حلول 2024.

وبين أن معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية بالجبيل يتمتع بالعلاقات الدولية والمحلية وهو من المعاهد الناضجة على مستوى العالم في أبحاث التحلية وتطبيقها، كما أن لديه العديد في الأبحاث المتخصصة في خفض التكلفة ورفع الإنتاجية وكيفية إنتاج المياه الخضراء بدون مواد كيميائية وبدون طاقة من مصادرها التقليدية.