الشورى يطالب بتقوية البث الأرضي ومواجهة انقطاع بث الأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت

محمد بن مسعود - الدمام - طالب مجلس الشورى هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقوية شبكة البثِّ الأرضي التلفزيوني والإذاعي لتغطية كافة المناطق والطرق السريعة، وكبديل استراتيجي للبثِّ تحسباً للطّوارىء والأزمات وانقطاع البثِّ عبر الأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، وشدد على دراسة إطلاق قنواتٍ أو منصَّاتٍ إعلاميةٍ بلغات أهمِّ الجاليات في المملكة أو تخصيص ساعات بثٍّ لها عبر قنواتها وبرامجها المتخصصة؛ لتعزيز معرفة تلك الجاليات بالثقافة السعودية، وتحسين الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة وعن مواقفها الدولية.

ودعا الشورى في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس الهيئة إلى بناء شراكات مع الجهات السعودية الرقمية ذات العلاقة لإنجاح مشاريع الهيئة ومنصاتها الرقمية، وتعزيز مواردها المالية ورعاية برامجها عبر مستهدفاتٍ ماليةٍ، وتكوين فريق عملٍ ضمن هيكلها التنظيمي لتحقيقها، ومشاركة مسؤوليها في البرامج ذات الحضور الجماهيري، وتحمل هذه الجهات تكاليف إنتاج قنوات الهيئة للمواد الإعلامية المعدّة لاستخدام تلك الجهات، مؤكداً أن على الهيئة تعزيز تعاونها مع الجهات الرسمية إذاعياً وتلفزيونياً من خلال عقد اتفاقيات؛ لتمكين مراسليها من الحصول على أولوية بثِّ أخبار وبرامج ومشاريع تلك الجهات، وطالبها بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لتطوير مؤشرات أداء خاصة بالهيئة وفق المعايير العالمية المعتمدة في صناعة الإعلام.

وبشأن المركز السعودي للاعتماد، أقر مجلس الشورى توصيات لجنة التجارة والاستثمار وطالبه بإعداد خطة فنية وزمنية لتطوير مجالاتٍ جديدة لنطاق الاعتماد باعتبار القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني، ودعا المركز إلى التنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتحديد معايير الجودة ومنح شهادات الاعتماد لقطاع الأمن السيبراني وذلك لتعزيز أمن وحماية البيانات، وأكد الشورى أن على المركز تطوير برامج ومبادرات لزيادة الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل لضمان الاستدامة المالية لنشاطات المركز، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل وحوكمة الأدوار والمسؤوليات ونشر ثقافة الاعتماد ليكون المرجع الوطني لمجال الاعتماد.