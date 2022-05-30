معهد BIBF يوقع شراكة استراتيجية مع شركة طيران الخليج

محمد بن مسعود - الدمام - وقع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) – المعهد الرائد للتدريب والتطوير في المنطقة – مذكرة تفاهم مع شركة طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – لتعزيز كفاءات موظفي طيران الخليج.

وسيوفر معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لموظفي شركة طيران الخليج دورات تدريبية متعلقة بالقيادة والإدارة ومهارات الفطنة المالية ومهارات التعامل مع الآخرين والتميز في خدمة العملاء وتخطيط التعاقب الوظيفي والصحة النفسية في مكان العمل ومهارات العمل الجماعي والقيادة عالية التأثير، وغيرها من الموضوعات الهادفة التي من شأنها ستعزز مهارات الموظفين.

وبهذه المناسبة، قال القبطان وليد عبد الحميد العلوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج: «يسعدنا إطلاق هذه الشراكة مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، الذي يقوم بدور رئيسي في تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتهم. وأضاف: «حرصاً منّا على تطوير قادة عالميين وملهمين، تقوم شركة طيران الخليج بإبرام هذه الشراكة؛ حيث نؤمن أن التدريب المستمر هو أساس التنمية المستدامة للأفراد والفرق والمؤسسات انطلاقاً من إيماننا بأهمية الاستثمار في الموظفين وتنمية مواهبهم، حيث ستؤدي هذه الشراكة مع معهد «BIBF» إلى ظهور فرص عالمية لرأس المال البشري القيم لدينا.»

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية: «تعكس هذه الشراكة أهمية التدريب والتطوير المستمر للكوادر البشرية، فبناءً على متطلبات سوق العمل الحالي، أصبح من الضروري للشركات والمؤسسات أن تطلع موظفيها باستمرار على أحدث التغييرات الديناميكية في المجالات ذات الصلة بالعمل. وهنا يكمن دور المعهد في توفير ما يحتاجه الأفراد والمؤسسات من التدريب المهني المتخصص من قبل أشخاص من ذوي تجربة وخبرة في سوق العمل.»

وأضاف: «من خلال هذه الشراكة، سيتعاون معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية مع شركة طيران الخليج لتوفير فرص تعليمية عالمية، من خلال الدورات التدريبية المتخصصة والمحاضرات المتقدمة بالتطبيق العملي في مهارات القيادة وبناء الفريق والتخطيط المهني وغيرها من المهارات التي ستساعد موظفي الشركة للقيام بأعمالهم بكفاءة واحترافية عالية.