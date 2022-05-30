أمير الشرقية يُدشّن مشاريع بلدية لتحسين جودة الحياة في المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بالإمارة اليوم، عدداً من المشاريع التنموية التي نفذتها أمانة المنطقة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

وأكد سموه أن هذه المشاريع البلدية لها أثر مباشر على حياة المواطن والمقيم وتسهم في تحسين جودة الحياة تماشياً مع توجيهات القيادة -أيدها الله- التي تحرص على أن يتم تنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير العالمية ليكون لها أثر مباشر على حياة المواطن والمقيم، معرباً عن سعادته بتدشين هذه المشاريع التنموية التي انطلقت من رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى ممارسة الرياضة وتهيئة المرافق المناسبة لذلك بالإضافة لإنشاء العديد من الحدائق والمنتزهات وتهيئتها لتناسب جميع أفراد العائلة.

من جانبه، أوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن تكلفة هذه المشاريع بلغت 250 مليون ريال نُفذت في عدة مجالات لتحقيق رضا المستفيدين وتطلعاتهم لتكون المدن صديقة للإنسان من خلال عددٍ من المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة، حيث نُفّذت 6 حدائق بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 60 ألف متر مربع تُغطي المسطحات الخضراء منها حوالي 60%، إضافة إلى أعمال زراعة أشجار الظل وأشجار الزينة وملاعب لكرة القدم وألعاب أطفال تشمل ألعاب للأطفال ذوي الإعاقة ولفئات عمرية مختلفة، كما تحتوي على ألعاب قوى مختلفة ومضامير جري، وإنشاء 4 مضامير مشاة بأطوال 8000 متر طولي بمساحة 85 ألف متر مربع موزعة في مناطق مختلفة بحاضرة الدمام.

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كما نُفذ وطُور مشروع كورنيش الدمام طريق الملك عبدالله بطول 5 كيلو مترات وعرض سبعة أمتار ونصف، بإجمالي مساحة 37 ألفاً و500 متر مربع، حيث تم زراعة ٢٤٨ شجرة ظل، وإعادة توزيع أحواض الزراعة بما يحافظ على استمرارية المشاة وتمديد خدمات الري للأشجار، ومعالجة التشوه البصري بتسوير المحولات الكهربائية واعادة تصميم الممشى وتطوير ممرات المشاة بشكل جمالي يخدم رواد الكورنيش من رياضيين وزوار، وتم تحقيق معايير الوصول الشامل بتخصيص مواقف لذوي الإعاقة ومنحدرات تسهل الوصول للممشى، وتركيب 127 مقعداً للجلوس وتوزيع 168 عمود إنارة على طول الكورنيش بإضاءات مختلفة تضفي جمالاً مميزاً أثناء الليل.