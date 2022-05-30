اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: مملكة البحرين تواصل تحفيز الإبداع والابتكار لتقديم مزيدٍ من فرص التطوير الواعدة وتعزيز التنافسية في كل مجال

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل تحفيز الإبداع والابتكار على كافة الأصعدة التنموية لتقديم مزيدٍ من فرص التطوير الواعدة وتعزيز التنافسية في كل مجال، بما يسهم في استمرار تحقيق المنجزات والطموحات التي تأتي نتاج الأفكار الإبداعية وتترجم عبر التنفيذ المتقن إلى خطط ومبادرات ومشاريع متنوعة ترفد القطاعات الحيوية بما يصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية اليوم، بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، السيد إجناسيو جارسيا ألفيس رئيس مجلس إدارة «آرثر دي ليتل» ومديرها التنفيذي، حيث أشار سموه إلى دور الحلول المستدامة لمختلف التحديات في تحويلها إلى فرص مستقبلية متنامية الأثر تسهم في فتح آفاقٍ إبداعية لتحقيق المزيد من النتائج، لافتًا إلى دور القطاع الخاص الداعم للاستثمار في الابتكار كأحد مقومات التطوير والباعث على الدفع بوتيرة الإنجاز نحو مستويات أكثر من الإنتاجية والكفاءة المنشودة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة «آرثر دي ليتل» ومديرها التنفيذي عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمامٍ بفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والنماء.