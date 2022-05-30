المظالم : طباعة إثبات حضور الجلسات رقميا دون الحاجة لمراجعة المحكمة

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – جامعة العلوم التطبيقية تحتفل بحصولها على الاعتماد الدولي لوكالة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية كواحدة من بين 13 جامعة على مستوى العالم

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