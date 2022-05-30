شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة الملكية بالعلا» تستعرض خططها بالمنتدى الدولي لتقنيات التشجير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - حماية الموائل الطبيعية من الأهداف الرئيسية التي تسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى تحقيقها

- تعزيز البيئة الطبيعية في المنتدى الدولي لتقنيات التشجير

- إجراء دراسات حول أفضل السُبُل لزراعة الأنواع المحلية

تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير الذي يجري تنظيمه في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض والذي انطلق يوم الأحد 29 من شهر مايو ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك بمشاركة خبراء من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى جانب ممثلين عن وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر ونخبة من الخبراء في مجال البيئة من حول العالم.

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها في المنتدى خطتها الرامية إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية وحمايتها، من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات متنوعة تشمل مشاريع غرس الأشجار وزراعة النباتات الرئيسية في المحميات الطبيعية، وإجراء دراسات حول أفضل السُبُل لزراعة الأنواع المحلية في مشتل وبنك بذور متخصّصين ضمن منطقة تُعرَف باسم "قلب العلا الأخضر".

وبهذه المناسبة صرّح الدكتور سامي المالكي، مدير عام البستنة والمشاتل في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: إن حماية الموائل الطبيعية في محافظة العلا هي من الأهداف الرئيسية التي تسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى تحقيقها، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، وتُعدّ الجهود الحثيثة التي تبذل في سبيل تحقيق الإدارة المستدامة للأراضي جزءاً من استراتيجية واسعة النطاق في محافظة العلا تهدف إلى إعادة تشجير المناطق المتأثرة بعوامل التصحّر، والإدارة المستدامة لأراضي المراعي والمنتزهات العامة والاستثمار في الأبحاث والتقنيات المبتكرة لمكافحة آثار التصحّر.

وأوضح أنهم يطمحون اليوم إلى إعادة إحياء الثروة الطبيعية في محافظة العلا عبر تشجيع أبناء وبنات الوطن في العلا على زراعة أنواع النباتات المحلية الملائمة بيئياً والقادرة على النمو في التربة المحلية، والمتناسبة مع مستويات هطول الأمطار السنوية بالمحافظة، مما يعزز علاقة الإنسان بالبيئة الطبيعية الثقافية.

وسوف يشارك خبراء البيئة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا في جلسة حوارية بعنوان "دور النباتات المحلية التي تعزّز تماسك التربة في مكافحة التصحّر والحدّ من فقدان التنوع البيولوجي في المناطق العربية القاحلة"، كما يقومون أيضا بتوعية الزوار عن أهمية التشجير وذلك بجناح الهيئة في المعرض والمنتدى الدولي.

وتطمح الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى تحقيق مجموعة من المستهدفات البيئية بحلول العام 2035، حيث تتمثل هذه الأهداف في: إعادة زراعة المئات من أنواع النباتات المحلية، وإنتاج الملايين من البذور متعددة الاستخدامات في المشتل المحلي، وغرس ملايين الأشجار ضمن المحميات الطبيعية في مختلف أرجاء محافظة العلا، وإعادة تأهيل آلاف الهكتارات من الأراضي المتأثرة بعوامل التصحّر، إضافة إلى تعزيز الثروة البيئية وحمايتها عبر تبني أساليب الإدارة المستدامة للأراضي على مستوى محافظة العلا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة أنشئت أول بنك للبذور والذي يهدف لرعاية 600 ألف بذرة بحلول 2023، وذلك للحفاظ على النباتات المحلية المعرضة للإنقراض مثل "العرعر" و"الحزى"، وذلك للمساهمة في زيادة الغطاء النباتي الطبيعي والذي بدوره يساعد في إعادة التوازن الطبيعي في محافظة العلا والمملكة العربية السعودية.