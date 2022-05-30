اخبار الخليج – «بيبان» يعلن عن شراكته مع «برينك مينا» لمعسكره التدريبي القادم

محمد بن مسعود - الدمام - يستعد بيبان، البرنامج الواقعي الأول من نوعه في مملكة البحرين لبدأ المعسكر التدريبي المكثف لموسمه الثاني بعد إعلانه عن قبول 100 رائد عمل من أصل ما يفوق الـ200 رائد، بالشراكة مع ‹برينك مينا›، مسرعة الأعمال الاستثمارية العالمية.

ومن المقرر أن يبدأ المعسكر التدريبي في أوائل شهر يونيو القادم، حيث سيخضع رواد الأعمال الذين تم اختيارهم لهذه المرحلة لفترة تدريبية أولية تدوم لمدة أسبوعين تحت إرشاد برينك والفريق القائم على برنامج بيبان في مشاريع الأمل، ثم سيتم اختيار 50 رائد عمل للانتقال للفترة التدريبية الثانية والتي ستدوم لمدة شهر ونصف.

بعد انتهاء المعسكر التدريبي، سيتم اختيار حوالي 50 رائد عمل ليعرضوا مشاريعهم أمام نخبة من المستثمرين الإقليميين في الموسم الثاني من برنامج بيبان والمترقب عرضه في نهاية عامنا الجاري.

تعليقا على هذه الشراكة، قالت فجر الباجه جي، المدير العام لمشاريع الأمل: «نحن متحمسون للشراكة مع برينك مينا للمعسكر التدريبي المكثف لبيبان 2، فمن خلال هذا المعسكر سيتزود رواد الأعمال الذين تم اختيارهم بالمعرفة اللازمة لتطوير مشاريعهم، وسيحصلون على مشورات من ذوي الخبرة المتخصصة، كما سنضمن جاهزيتهم للعرض أمام نخبة من المستثمرين».

ومن ناحيته، شارك ياسين أبوداود، المدير التنفيذي لبرينك: «نحن نسعى دائما لخلق فرص جديدة للدعم والتواصل مع رواد الأعمال في البحرين والخليج، تعاوننا المستمر مع مشاريع الأمل مكننا من دعم المزيد من رواد الاعمال على تحقيق أهدافهم، ونحن على ثقة تامة من أن خبراتنا الواسعة تمكننا من مساعدة الشركات الناشئة المشاركة في برنامج بيبان على تقديم مشاريعهم بصورة واضحة ودقيقة تحفز المستثمرين على الاستثمار في رحلتهم الريادية».

تتقدم مشاريع الأمل بالشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب على توجيهاته ودعمه المستدام للجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الهام.

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