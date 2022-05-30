اخبار الخليج – العقيد طبيب حسن الحمادي: الاستراتيجية الأكثر فعالية للإقلاع عن التدخين بمساعدة الطبيب المختص

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة اليوم العالمي للتدخين الذي يصادف 31 من مايو من كل عام ، أكد العقيد طبيب حسن يوسف الحمادي استشاري طب العائلة والحاصل على الشهادة الأمريكية لعلاج إدمان التبغ بأنواعه ، ‏ان المرضى الذين توقفوا عن التدخين بأنواعه من سجائر عادية او الإلكترونية قبل أربعة أسابيع على الأقل من إجراء العملية يواجهون خطرا أقل لمضاعفات لما بعد العملية وهم أقل عرضة لمضاعفات التخدير والإصابة بجلطات الساقين والجلطات الرئوية، كما أن التدخين بأنواعه يؤدي إلى التهاب الجروح ويتأخر التئامها كجروح المعدة وغيرها من الأعضاء.

وقال العقيد طبيب الحمادي ان الدراسات اثبتت أن السيجارة العادية تحتوي أكثر من 7000 مكون ، منها أكثر من 70 مسرطن ومادة أول أكسيد الكربون المسرطنة بالإضافة إلى مادة النيكوتين التي تسبب الإدمان و موجودة في كل أنواع التبغ و السيجارة الإلكترونية.

وأضاف أن الخدمات الطبية الملكية تعمل على التوعية بمخاطر التدخين وتواصل مكافحته بشتى أشكاله ، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الأكثر فعالية للإقلاع عن التدخين تكون بمساعدة الطبيب المختص في علاج إدمان التدخين بأنواعه مع بدائل النيكوتين ، حيث بلغت نسبة التخفيف و الإقلاع عن التدخين حوالي 66?? في عيادة الإقلاع عن التدخين بالمستشفى العسكري .

وبهذه المناسبة قدم العقيد طبيب نصيحة للإقلاع عن التدخين بمساعدة الطبيب المختص ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، الى جانب تغيير نمط التغذية الى الغذاء الصحي.