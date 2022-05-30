اخبار الخليج – جامعة العلوم التطبيقية تحتفل بحصولها على الاعتماد الدولي لوكالة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية كواحدة من بين 13 جامعة على مستوى العالم

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، نظمت جامعة العلوم التطبيقية احتفالاً بمناسبة حصولها على الاعتماد الدولي لوكالة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية (QAA)، لتصبح واحدة من بين ثلاث عشرة -13- مؤسسة من مؤسسات التعليمٍ العالي في العالم، والجامعة الوحيدة في مملكة البحرين التي تحصل على هذا الاعتماد.

وبهذه المناسبة اكدت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة ان هذا الإنجاز العالمي يأتي نتيجة للجهد المبذول من الجامعة ويضاف الى مسيرتها الحافلة بالإنجازات الاكاديمية والإدارية على مختلف المستويات بما يسهم في تعزيز سمعة التعليم العالي، والارتقاء بمخرجات التعليم في مملكة البحرين

حيث قال رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة في كلمته أن الجامعة ملتزمة بتعزيز ثقافة التميز في التدريس والتعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية، معرباً عن سعادته بحصول الجامعة على الاعتماد الدولي لأهمية ذلك في إبراز مدى التطور الذي حققته الجامعة، والتأكيد على جودة عملية التعليم، متقدماً بالشكر إلى سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي على رعايتها الكريمة للحفل.

من جانبه أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور غسان عواد على أن هذا الإنجاز العالمي يعكس السمعة الدولية المتميزة للجامعة، ويعزز من مكانتها العالمية، مشيراً إلى أن حصول الجامعة على الاعتماد الدولي يأتي نتيجة للجهد الجماعي المبذول من كافة الأطراف المعنية في الجامعة بما في ذلك الموظفين والطلاب والخريجين والشركاء الخارجيين، متقدماً بالشكر إلى سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي على حرصها الدائم لدعم الجامعات وتعزيز سبل التواصل معها بما يسهم في خدمة التعليم العالي في البحرين.

يجدر الذكر أنّ الاعتماد الدولي لوكالة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية (QAA)، يستند في مراجعته إلى المعايير العشرة لضمان جودة التعليم العالي الأوروبية التي تشتمل على سياسة ضمان الجودة، تصميم واعتماد البرامج، التعلّم والتعليم والتقييم المتمحور حول الطالب، قبول الطلبة والتقدم الأكاديمي والاعتراف بالشهادة، أعضاء هيئة التدريس، مصادر التعلم ودعم الطلاب، إدارة المعلومات، والمعلومات المتاحة للعموم، والمراقبة المستمرة والمراجعة الدورية للبرامج، وأخيراً ضمان الجودة الخارجي الدوري، حيث يستمر هذا الاعتماد لمدة خمس سنوات، تتخلّلها عملية مراجعة في منتصف المدّة لضمان استمرار الجامعة في المحافظة على نفس معايير الجودة، مما يتيح للجامعة استخدام شارة الاعتماد الدولي (IQR)، للتأكيد على أن إجراءات ضمان الجودة في الجامعة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في التعليم العالي.