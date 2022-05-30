هل يتم احتساب مستحقات الإجازة السنوية على الراتب الأساسي فقط أم شامل السكن والمواصلات ؟ .. الموارد البشرية تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن آلية احتساب مستحقات الإجازة السنوية، وفقا لنظام العمل . وتلقت الوزارة استفساراً من أحد المستفيدين في تويتر : ” هل يتم احتساب مستحقات الإجازة السنوية على الراتب الأساسي فقط ام علي الراتب شامل السكن والمواصلات؟”. وأوضحت الوزارة عبر حساب العناية بالعملاء : يتم احتساب أجر الإجازة السنوية على الأجر الفعلي شامل جميع البدلات وذلك وفقاً لتعريف الأجر في المادة 2 من نظام العمل . أخبار قد تهمك

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