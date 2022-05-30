“كفاءة الطاقة”: تطبيق “تأكد” يُتيح للمستهلك التحقق من موثوقية السلع قبل شرائها

محمد بن مسعود - الدمام - أكد مركز كفاءة الطاقة «كفاءة»، أهمية استخدام تطبيق «تأكد» لموثوقية السلع قبل شرائها.

وأوضح أن تطبيق «تأكد» والذي يعمل مع «كفاءة»، يتيح للمستهلك التحقق من موثوقية السلع قبل شرائها، وذلك باستخدام الأجهزة الذكية.

وأضاف أن تطبيق «تأكد» يهدف إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة، وصحة بيانات «بطاقات كفاءة الطاقة» على أجهزة:

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1 – التكييف.

2 – الإنارة.

3 – الثلاجات.

4 – المجمدات.

5 – الإطارات.

6 – المركبات.

7 – سخانات المياه.

8 – غسالات ومجففات الملابس.

وأشارت إلى أن التطبيق الذي طورته هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع مركز كفاءة الطاقة، يعمل باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي «IOS» أو «ANDROID»، ويمكن تحميله مجانًا من متجري النظامين، وعند عمل التطبيق ستظهر عدة اختيارات رئيسة، وهي:

1 – علامة الجودة

2 – الأجهزة الكهربائية

3 – المركبات

4 – الإطارات

5 – الإنارة

6 – ترشيد استهلاك المياه

7 – الاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك.

وعند اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع «QR» في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلاً في قاعدة بيانات الهيئة، ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.