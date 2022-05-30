عاجل.. “الشورى” يوافق على اتفاق لتوظيف العمالة المنزلية القادمة من هذه الدولة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

وافق مجلس الشورى ،اليوم على مشروع نظام المعاملات المدنية، وذلك عقب الاستماع لآراء لجنة الشؤون الإسلامية، وكذلك على مشروع مذكرة تفاهم في مجال العمل بين وزارة الموارد البشرية ووزارة العمل بجمهورية أذربيجان.

وأعلن المجلس في نفس الجلسة موافقته على مشروعي اتفاق في مجال توظيف العمالة بشكل عام، وكذلك في مجال توظيف العمالة المنزلية بين حكومتي المملكة وبوروندي، وأيضًا على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني .

وكان المجلس قد عقد جلسته العادية السادسة والثلاثين للسنة الثانية من الدورة الثامنة اليوم (الإثنين) عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.