محمد بن مسعود - الدمام - قالت أمانة العاصمة المقدسة أن عدم الالتزام بتسوير الأراضي الفضاء بعد تاريخ 2022/7/1 يعرض المخالف لغرامة 100 ريال عن كل متر طولي، وتتكرر حال عدم التسوير.
وتشمل المدن المستهدفة في المرحلة الأولي من تطبيق القرار، مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والدمام وجدة، ويمكن الاستعلام عن تلك الأراضي والتى تم تظليلها باللون الأخضر عبر الرابط.
وفي وقت سابق، بدأت الأمانة من خلال بلدياتها الفرعية في متابعة تثبيت اللوحات الإرشادية في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي التابع لها، حيث قامت بلدية العزيزية بوضع اللوحات على الأراضي الفضاء على الشوارع والمحاور المستهدفة بهدف حث ملاكها على تسويرها قبل انتهاء المهلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة مكة تحذر من عدم تسوير الأرض الفضاء.. وتوضح العقوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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