اخبار الخليج – المناعي: التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحّد الجهود لصالح الوطن والمواطن

محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن سعادة السيد درويش أحمد المناعي عضو مجلس الشورى، الدعم المستمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندته للسلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن دعم جلالته ومساندته للسلطة التشريعية مكّنها من أداء دورها التشريعي على أكمل وجه.
وأشاد المناعي بحرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على التعاون مع السلطة التشريعية، وما نتج عنه من تحقيق الغايات الوطنية والإنجازات التشريعية المنشودة، والتي انعكست على نهضة وتطور الوطن الغالي، وما يبذله سموه من أجل توحيد الجهود القيمة والمتواصلة بين السلطتين لصالح الوطن والمواطن.
وأكد سعادته أننا سنظل أوفياء لجلالة الملك ولهذا الوطن المعطاء، ونسعى إلى تحقيق المزيد من الخير والتطور والازدهار والرقي لمملكة البحرين الغالية وشعبها الوفي، ونتمنى مواصلة التكليف الذي نعتز به في مجال العمل التشريعي، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المفدى، ويديم عليه موفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يسدد على طريق الخير خطاه».
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