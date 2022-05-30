686 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 621 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين تسجيل 686 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 767412 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 621 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 751798 حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9145 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 83 حالة.



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