توقع صادم من الصحة العالمية بشأن انتشار «جدري القرود»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

أصدرت سيلفي برياند، رئيسة منظمة الصحة العالمية للتأهب للأوبئة والجوائح والوقاية منها، خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، تحذيرا بشأن جدري القرود.

وحذرت من أنه قد تكون مئات حالات الإصابة بجدري القردة التي شُخّصت الشهر الماضي في جميع أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية وإسرائيل والإمارات وأستراليا، مجرد “غيض من فيض”.

واقترحت برياند أنه يمكن أن يكون هناك “العديد من الحالات التي لم تُكتشف في المجتمعات”، حيث لا تظهر أعراض جدري القرود على الفور.

ويشتكي الأفراد المصابون في البداية من أمراض شبيهة بالإنفلونزا مثل الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية قبل ظهور طفح جلدي يشبه جدري الماء على الوجه والجسم. وبينما لا يوجد علاج معروف للفيروس، فإنه يتراجع عادة في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع.