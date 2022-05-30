“الزكاة ” تختتم مشاركتها في معرض “مسكن” العقاري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

اختتمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشاركتها في معرض “مسكن” العقاري، الذي أُقيم على مدى 4 أيام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بمشاركة العديد من المطورين العقاريين والمهتمين بالشأن العقاري والجهات التمويلية في المملكة.

وجاءت مشاركة الهيئة من خلال جناحها في المعرض لتُسلط الضوء على كل ما يهم المكلفين بضريبة التصرفات العقارية، والمعاملات العقارية الخاضعة لهذه الضريبة، والاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، وتوضيح الفرق بينها وبين ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى استعراض أبرز التعديلات التي طرأت مؤخرًا على لائحة ضريبة التصرفات العقارية.

واستعرضت الهيئة الخدمات التي تُقدمها منصة ضريبة التصرفات العقارية، والمتاحة عبر موقعها الإلكتروني، والتي تُسهل على المستخدمين وتُمكنهم من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية، وسداد الضريبة المستحقة على الحالات غير المستثناة، وذلك كخطوة أساسية قبل الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، كما اشتملت مشاركة الهيئة الرد على استفسارات الزوار، مع استعراض الأسئلة الشائعة حول ضريبة التصرفات العقارية والإجابة عليها.

وتأتي مشاركة “الزكاة والضريبة والجمارك” في معرض مسكن العقاري في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة وتبادل الخبرات في المناسبات والمعارض والمؤتمرات المتخصصة في المجالات الزكوية والضريبة والجمركية.