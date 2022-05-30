“الصناعة” تنفذ 793 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال شهر أبريل الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية 793 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل الماضي 2022م، وأصدرت 77 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها (44) عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و(12) عقوبة لاستغلال خام البحص و(11) عقوبة لاستغلال مواد الردميات و(4) عقوبات لاستغلال رمل السيليكا.

وأوضحت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون بدون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، حيث شكل المخالفون في المنطقة الشرقية النسبة الأكبر من إجمالي العقوبات بواقع 31 عقوبة ثم منطقة الرياض بـ 19 عقوبة، ومنطقة مكة المكرمة بـ 12 عقوبة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 7 عقوبات، وسجّلت 4 عقوبات على المخالفين في منطقة القصيم، فيما سجل المخالفون في كل من الباحة والجوف والحدود الشمالية وجازان عقوبة واحدة لكل منها.

وأكدت الوزارة مواصلتها في تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.