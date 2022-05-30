تدشين وحدة العناية لحديثي الولادة والحضانة بمستشفى الحرس الوطني بالمدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

دشّن مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بمنطقة المدينة المنورة خدمات وحدة العناية المتوسطة لحديثي الولادة والحضانة التي تُعنى بتقديم العناية الطبية والتمريضية اللازمة للأطفال حديثي الولادة والرضع والخدج.

وجُهِزت وحدة المواليد والحضانة التي تم افتتاحها بسعة سريرية إجمالية تبلغ 17 سريراً بأحدث تقنيات الأجهزة الطبية التي تتبع أعلى المعايير العلمية والعالمية في هذا المجال, ويشرف على تشغيلها ورعاية المرضى فيها كادر طبي وتمريضي متخصص بتأهيل عالٍ.

ويعدّ تنفيذ مشروع وحدة العناية المتوسطة لحديثي الولادة والحضانة أحد أهم المشاريع التطويرية التي نفذها مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بمنطقة المدينة المنورة مؤخراً حيث سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية ومستوى الرعاية الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة والرضع والخدّج.