أمير الجوف يبحث استكمال إجراءات إقامة مهرجان الإبل بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف

بحث صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف استكمال إجراءات إقامة مهرجان الإبل بالمنطقة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن نواف على أهمية تنمية اقتصاديات قطاع الإبل لا سيما أنها من عناصر الموروث الثقافي بالمملكة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتنشيط الحراك التجاري واقتصاديات الإبل والاستفادة على النحو الأمثل من قطاع الإبل، بما يسهم في دعم الملاك والنشاط الاقتصادي بالمنطقة وفقاً لأهداف “رؤية المملكة 2030”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سمو أمير الجوف في مكتبه اليوم، بحضور المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني ووكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان.

وتناول الاجتماع الذي حضره نائب المدير التنفيذي لتنمية القطاع وسياسات الإبل فوزان بن حمد الماضي ومدير إدارة العناية بالمُلاّك مبارك بن وقيّان الدوسري إلى توفير كافة التسهيلات لمزادات الإبل وتنشيط الحركة في أسواق الإبل وتنمية اقتصاديات القطاع بمنطقة الجوف.

حضر الاجتماع المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف والمشرف على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة الدكتور أحمد السناني، والمستشار بالإمارة للثقافة والتراث نواف الخالدي.