اخبار الخليج – تعقيباً على «تعديل على قيمة المخالفات».. المرور: ننوه على أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الإدارة العامة للمرور تعقيباً على ما هو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور تعديل على قيمة المخالفات، أن كافة المعلومات على الصحيحة موجودة في موقع الإدارة الإلكتروني https://traffic.gov.bh، ونوهت على الجميع أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، متمنيةً للجميع بالسلامة على الطريق.

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