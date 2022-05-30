“حساب المواطن” يحسم الجدل بشأن تأثير استقدام العمالة المنزلية على دعم المستفيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

أوضح برنامج “حساب المواطن”، مدى تأثير استقدام عمالة منزلية على الدعم المقدم للمستفيد.

وأكد البرنامج، أن وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن، خاصة أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق.

وأشار إلى أن معايير الاستحقاق تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، لافتا إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية.