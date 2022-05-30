الأسهم ترتفع بنحو 200 نقطة و”الراجحي” يصعد 3.5%

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ارتفعت الأسهم السعودية خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم بنحو 1.55 في المائة أو مايعادل 200 نقطة ليتداول المؤشر العام عند مستوى 12885 نقطة.

ويأتي ارتفاع السوق بدعم رئيس من صعود قطاع البنوك وبقيادة سهم مصرف الراجحي.

حيث ارتفع مصرف الراجحي بنحو 3.5 في المائة، في حين صعد سهم أرامكو السعودية 0.7 في المائة.

وحول حركة بقية الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 138 شركة، بينما تراجعت أسهم 52 شركة في حين لازالت أسهم 22 شركة على استقرار .

وبلغت تعاملات الجلسة قرابة 2 مليار ريال، تمت من خلال 46 ألف صفقة.

أخبار قد تهمك

ومن بين الأسهم الأكثر ارتفاعا، سجلت أمانة للتأمين مكاسب بلغت 9.9 في المائة.

في الجهة المقابل تصدرت المنجم الأسهم الأكثر هبوطا، بعد تراجع السهم بـ 3.2 في المائة، حيث أعلنت الشركة عن فرض تعليق مؤقت على إحدى مجموعات منتجات الدواجن.