أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوي في شهرين .. وخام برنت يتخطى 120 دولارًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات صعدت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في شهرين، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (61) سنتًا، بنسبة (0.51%) لتسجل (120.04) دولار للبرميل.

فيما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار (98 سنتًا، بنسبة (0.85%) لتسجل (116.06) دولار للبرميل. وجاء ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب لنتائج اجتماع الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، لبحث الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا. من جانبهم، أوضح مسؤولون، أن حكومات الاتحاد الأوروبي فشلت في الاتفاق على فرض حظر على النفط الروسي أمس الأحد. وأضافت المصادر، أن دول الاتحاد الأوروبي ستواصل المحادثات بشأن اتفاق لحظر الشحنات الروسية المنقولة بحرا، مع السماح بالتسليم عبر خط الأنابيب. أخبار قد تهمك ومن المقرر أن تجتمع يوم الخميس المقبل، مجموعة «أوبك بلس» والتي اتفقت في وقت سابق على زيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في يوليو المقبل.

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