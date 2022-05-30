اخبار دوليه – ألمانيا تغير الدستور لإنشاء صندوق دفاع بقيمة 100 مليار يورو

محمد بن مسعود - الدمام - وافقت ألمانيا على تغيير دستورها للسماح بإنشاء صندوق دفاع خاص بقيمة 100 مليار يورو (107.35 مليار دولار). وسيتم استخدام أموال الصندوق على مدى عدة سنوات لزيادة ميزانية الدفاع العادية لألمانيا بنحو 50 مليار يورو وتمكين البلاد من تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل في إنفاق 2 % من ناتجها الاقتصادي على الدفاع سنويًا.

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