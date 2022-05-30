عوالق ترابية على منطقة حائل ومحافظاتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل

نبه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.