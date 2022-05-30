ورشة عمل بـ “غرفة المدينة المنورة” تناقش التحدّيات والمعوقات التي تواجه قطاع خدمة ضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - تنظّم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الاستثمار الأربعاء المقبل, ورشة عمل “التحدّيات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في قطاع خدمة ضيوف الرحمن”. وتناقش الورشة التي تقام بمقر الغرفة عدة محاور تشمل: مجالات أعمال الفنادق, وشركات الحج والعمرة, والإعاشة, والنقل البري, كما تأتي ضمن جهود وزارة الاستثمار لإنشاء قاعدة بيانات متخصصة تتضمن كافة التحدّيات التي تواجه القطاع بهدف تحسين البيئة الاستثمارية, ورفع تنافسية قطاع خدمة ضيوف الرحمن, ضمن القطاعات المستهدفة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

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