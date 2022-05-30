شؤون الحرمين تنهي استعداداتها لترجمة ندوة “الفتوى في الحرمين الشريفين”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الرئاسة العامة للغات والترجمة استعداداتها لنقل مخرجات ندوة “الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما” إلى مسامع العالم بعدة لغات عبر نخبة من الكوادر المتميزة من المترجمين المتخصصين وذلك تحقيقاً لإيصال رسالة الحرمين الشريفين لأكبر شريحة من المستفيدين.
وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي أن تسخير اللغات والتقنيات الحديثة لترجمة وبث المحتوى العلمي لندوة الفتوى في إبراز الدور الريادي للحرمين الشريفين في نشر العلوم الشرعية وتعزيز القيم النبيلة يتواءم مع متطلبات واحتياجات القاصدين من مختلف بقاع الأرض تحت شعار (نشر الهداية للعالمين).
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