اخبار دوليه – كوريا الجنوبية تخصص نحو 50 مليار دولار لدعم التجار المتضررين من كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - صادق مجلس الوزراء بكوريا الجنوبية اليوم الاثنين على ميزانية إضافية قدرها 62 تريليون وون ( 49.4 مليار دولار) بهدف مساعدة صغار التجار المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو إن الميزانية الإضافية تؤكد التزام الحكومة الجديدة بتقديم الدعم للفئات الضعيفة التي كانت أكثر تضررا من الجائحة وارتفاع الأسعار، بدلا من تقديم منح لجميع المواطنين.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إلى موافقة البرلمان على مشروع الميزانية الإضافية أمس الأحد.

وتهدف الميزانية الإضافية، وهي الأعلى على الإطلاق، إلى تنفيذ خطة إنفاق بقيمة 39 تريليون وون، من بينها تقديم منح نقدية لصغار التجار، حيث سيكون حوالي 3.71 مليون شخص من التجار وأصحاب المشروعات المتناهية الصغر مؤهلين للحصول على معونات نقدية تتراوح بين 6 ملايين وون و10 ملايين وون لكل منهم. كما سيتم تخصيص 23 تريليون وون في صورة منح للحكومات الإقليمية.