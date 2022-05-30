اخبار دوليه – مقتل 37 مدنيا في هجوم لمتمردين مسلحين بالكونغو

محمد بن مسعود - الدمام - قتل 37 مدنيا على الأقل وتعرض آخرون للاختطاف خلال هجوم شنه مسلحون متمردون في إقليم بيني بشرقى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال كينوس كاتوهو، رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الأحد إنهم أحصوا 37 جثة لضحايا الهجوم الذين قتلوا في منازلهم في قرية بيو مانياما بمناجل وذخيرة حية على أيدي مسلحين من جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المتمردة.
وأكد المتحدث باسم الجيش الكونغولي في إقليم بيني الكابتن أنتوني موالوشي الهجوم وقال إن الجيش قتل سبعة من عناصر القوات الديمقراطية المتحالفة ردا على الهجوم.
وتقدم القوات الديمقراطية المتحالفة نفسها على أنها فرع من تنظيم (داعش) الإرهابي في أفريقيا الوسطى.
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