اخبار الخليج – في تجربة تعزيز القيادة وصنع القرار.. الطالبة العنود ثامر تنجح في إدارة مدرستها ليوم واحد

محمد بن مسعود - الدمام - «بدلاً من أن أذهب يوم الاثنين إلى صفي، توجهت إلى مكتب المديرة، لأستلم مهامها في إدارة المدرسة لمدة يوم واحد، في تجربة استثنائية غمرتني السعادة بها كثيراً، واستمتعت خلالها بممارسة المهام القيادية كزيارة الحصص الدراسية، ومتابعة الفسحة، وتكريم الفائزات من المعلمات والطالبات، والاطلاع على الملفات الإدارية مثل ملف المجلس الطلابي، وتقديم المقترحات التطويرية».
تلك كانت كلمات الطالبة العنود ثامر من مدرسة سبأ الابتدائية للبنات، والتي أضافت: «فخورة بالمشاركة في مشروع «قائدة ليوم واحد»، بهدف تنمية المهارات القيادية لدى الطالبات، وإشراكهن في صنع القرار، ولو سألتموني عن إحساسي، لقلت لكم بأنني أدركت حجم المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق الكادر الإداري والتعليمي، لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية لنا».
من جهتها، قالت مديرة المدرسة جوزة المري إن هذا المشروع يأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز التطور الشخصي الطلابي، والمهارات المهمة كالقيادة وصنع القرار، مستهدفاً فئة الموهوبات والمتميزات بالمدرسة، ممن يمتلكن الصفات القيادية، لتنميتها وتطويرها، واللاتي تتنوع المهام الموكلة إليهن لتشمل إلى جانب أداء دور مديرة المدرسة: ممارسة مهام المرشدة الاجتماعية، والصحية، والمشرفة الإدارية، واختصاصية تكنولوجيا التعليم وغيرها، بإشراف مباشر من قبل معلمات المدرسة وقيادتها.
فيما أكدت المديرة المساعدة نهى جلال الانعكاس الإيجابي للمشروع في تعزيز الثقة لدى الطالبات، وتوطيد علاقتهن بالهيئتين الإدارية والتعليمية، وتعزيز السلوك الإيجابي واحترام الأنظمة وتحمل المسؤولية والتعاون والمبادرة.
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