محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات
خسر فريق الاتحاد، من أمام فريق الطائي (1-0)، في مباراة جمعت بينهما مساء أمس في حائل، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022، وفي المقابل تغلب الهلال على أبها 2-0 ليتساوى الفريقان ( 61 نقطة ) قبل جولتين من الختام.
واستمر الاتحاد في الصدارة بأفضلية الأهداف 59 هدفاً حتى هذه الجولة، بفارق هدف واحد عن الهلال يملك أفضلية المواجهات المباشرة بفوزه ذهاباً وإياباً. ففي حائل وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية سجل الجزائري أمير سعيود عند الدقيقة 51 هدف الفوز للطائي مانحاً فريقه نقاط المباراة الثلاث ليصل إلى النقطة 34 نقطة في المركز الثامن. وفي الرياض وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد سجل علي البليهي والنيجيري ايغالو هدفين عند الدقيقتين 50 ، 80 لينال الهلال 3 نقاط رفع بها رصيده إلى 61 نقطة، فيما تجمد رصيد أبها عند 34 نقطة في المركز التاسع .
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد والهلال يتساويان بالنقاط قبل جولتين من الختام .. “دوري المحترفين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.