“صناعة الورق”: تقديم ملف زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن تقديمها ملف زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بمبلغ 145 مليون ريال، من خلال طرح حقوق أولوية لعدد 14,500,000 أسهم عادية جديدة لتكون الزيادة لرأس المال من 192 مليون ريال إلى 337 مليون ريال إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 29/05/2022 عن طريق شركة الإنماء للاستثمار.

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