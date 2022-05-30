انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط الموج الأحمر 5

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات انطلقت الأحد، مناوراتُ التمرين البحري المختلط “الموج الأحمر 5″، بقيادة الأسطول الغربي السعودي. ويشارك في المناورات الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وخليج عدن، وهي: الأردن، ومصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن ومراقبون من الصومال، إضافة إلى مشاركة القوات البرية الملكية السعودية، والقوات الجوية الملكية السعودية، ووحدات بحرية من حرس الحدود السعودي.

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