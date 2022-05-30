ارتفاع أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة اليوم الاثنين بعد أن عززها تراجع الدولار على الرغم من أن تحول بعض المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية في آسيا أدى إلى الحد من هذه المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1856.86 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 0152 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1859.40 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 22.13 دولار للأوقية كما ارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 954.51 دولار وصعد البلاديوم 0.8 في المئة إلى 2079.39 دولار.