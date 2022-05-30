محاضرات وورش عمل في البرنامج الثقافي لمهرجان الثقافات والشعوب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

يشهد مهرجان الثقافات والشعوب العاشر الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ضمن البرنامج الثقافي العديد من المحاضرات وورش العمل .

وقدم معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري محاضرة بعنوان ” وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ” ، مؤكدا أن النزاع بين القبائل وبين الشعوب آمر غير مستغرب لمحاولة إبليس في زرع العداوة بين الناس قال تعالى (( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء )) ، مضيفا أن طالب العلم من أشد الناس وقوفا في أوجه أولئك الذين يميزون بين الشعوب والقبائل والانتماءات ، وأنتم هنا اليوم طلاب هذه الجامعة المباركة يرجى فيكم الخير الكثير بأن تكونوا بإذن الله أئمة يقتدى بكم ونوراً يستبصر الناس بكم وعلامات يهتدى بكم كما يهتدى بالنجوم .

كما ألقى عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان محاضرة بعنوان ” مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ” مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ( سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم ) .

وتناول الشيخ السليمان معنى اقنوهم حيث سئل رواة الحديث عن معناها فقالوا يعني علموهم ، وأن المعنى يحتمل أكثر من ذلك على رأي أهل العلم فتعني إعطاء طالب العلم كل ما يحتاج إليه من سكن وأن يهيأ له كل أسباب الراحة فطلب العلم شرف كبير وأن الوصية في الحديث لا تخص طلاب العلم فقط بل تخص الصغير والكبير وكل من سلك طريقا يبتغي به العلم .

وتضمن البرنامج الثقافي ورشة عمل بعنوان ” العمل الإنساني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ” قدمها مستشار معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمتحدث الرسمي للمركز الدكتور سامر بن عبد الله الجطيلي ، مستعرضا جهود المملكة العربية السعودية في المساعدات الإنسانية والإغاثية التي وصلت لـ 165 بلداً منذ 1996 حتى 2021 م بقميه 94.6 مليار دولار أمريكي ، فيما خصص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خصص 815 برنامج للمرأة والطفل حول العالم في قطاعات الامن الغذائي والإيواء والصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي التي استفاد من هذه المشاريع 113.688.084 مستفيدة .