جمعية “أحياها” تقيم فعالية توعوية وترفيهية للأطفال مرضى السرطان بالمدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة أقامت جمعية “أحياها” لرعاية مرضى السرطان بالمدينة المنورة أمس, برنامج فعاليات توعوي وترفيهي للمستفيدين من خدمات الجمعية من الأطفال مرضى السرطان وذويهم. وهدفت الفعالية إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال مرضى السرطان, وتشجيعهم على تلقي الخدمات العلاجية, وتقديم الدعم لهم لمواجهة المرض, وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي, بدعم أسرهم والمجتمع بشكل عام. يذكر أن جمعية “أحياها” تقدّم العديد من أشكال الدعم لمرضى السرطان, تشمل خدمات الكشف المبكر عن السرطان من خلال مركز متخصّص, وتنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية والتثقيفية والفعاليات الموجهة للمستفيدين وأسرهم بشكل دوري, بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية.

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