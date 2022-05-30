ما الفرق بين عدم تحمل اللاكتوز وحساسية الحليب؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، الفرق بين عدم تحمل اللاكتوز وحساسية الحليب، وذلك من حيث الأسباب والأعراض والكمية.

وبيّنت أن عدم استطاعة الجسم هضم اللاكتوز يرجع إلى مشكلة هضمية، ومن أعراضه انتفاخ البطن وألم وصوت في المعدة، والشعور بالتعب والغثيان، وتظهر خلال ساعات قليلة من تناوله، مشيرةً إلى أن تناول كمية صغيرة منه قد لا يؤثر، وتزيد شدة الأعراض مع زيادة الكمية.

ونوهت إلى أن حساسية الحليب تعتبر ردة فعل معاكسة من جهاز المناعة بجسم الإنسان تجاه الحليب، موضحةً أن أعراضها تشمل حكة أو تورما في الوجه أو الحلق أو الجلد وكذلك صفيرا وضيقا في التنفس وألما في المعدة وشعور بالغثيان والقيء.

وأضافت الوزارة أن أعراض حساسية الحليب تظهر خلال دقائق أو ساعات أو أيام، لافتةً إلى أن تناول كمية صغيرة يؤدي إلى تحريض الاستجابة.