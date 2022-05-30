الفنان محمد الطويان: «لا يهمني مساحة دوري.. ولا أنظر للمقابل المادي» (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قال الفنان محمد الطويان، اليوم، إنه من عشاق الفن، ودخل هذا المجال حبا فيه، وسعيا لتطويره في المملكة العربية السعودية.

وأضاف في تصريحات لـ برنامج “المديفر” المعروض عبر شاشة قناة الإخبارية، أن اختياره كضيف شرف في العمل ليس مشكلة بالنسبة له، لكنه يرى أن النص هو الأهم.

وتابع محمد الطويان: “إذا النص زين أو يبقى زين بعد تدخلي، أقدم على العمل ولا يهمني المقابل المادي”.