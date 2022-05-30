محمد بن مسعود - الدمام - قال الفنان محمد الطويان، اليوم، إنه من عشاق الفن، ودخل هذا المجال حبا فيه، وسعيا لتطويره في المملكة العربية السعودية.
وأضاف في تصريحات لـ برنامج “المديفر” المعروض عبر شاشة قناة الإخبارية، أن اختياره كضيف شرف في العمل ليس مشكلة بالنسبة له، لكنه يرى أن النص هو الأهم.
وتابع محمد الطويان: “إذا النص زين أو يبقى زين بعد تدخلي، أقدم على العمل ولا يهمني المقابل المادي”.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان محمد الطويان: «لا يهمني مساحة دوري.. ولا أنظر للمقابل المادي» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.