محمد بن مسعود - الدمام - ملياردير يهتك عرض مضيفة طيران حسناء ويدفع لها مبلغ خرافي .. لن تصدق من هو ( صورة)
لجأ الملياردير إيلون ماسك إلى تويتر، في وقت متأخر أمس، إلى نفي المزاعم «غير الصحيحة تماماً» التي وردت في تقرير إخباري بأنه اعتدى على مضيفة طيران على متن طائرة خاصة في عام 2016.
وكان موقع «بيزنس إنسايدر» الإخباري ذكر، في وقت سابق أمس، أن شركة سبيس إكس المملوكة لماسك دفعت 250 ألف دولار في 2018 لتسوية دعوى تحرش ضد ماسك رفعتها مضيفة طيران دون ذكر اسمها.
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ونسب التقرير ذلك إلى امرأة مجهولة قالت إنها صديقة المضيفة، موضحاً أن الصديقة أدلت بشهادتها في إطار عملية تسوية سرية.
وكتب ماسك قائلاً: «أتحدى هذه الكاذبة أن تصف شيئاً واحداً فقط، أي شيء على الإطلاق، شيء لا يعرفه الناس، لن تستطيع فعل ذلك، لأن هذا لم يحدث البتة».
ونُقل عن ماسك قوله إن قصة المضيفة «ذات دوافع سياسية»، وأنه سيكون هناك «المزيد من هذه القصص».
وأضاف ماسك: «يجب النظر إلى الهجمات ضدي من خلال عدسة سياسية، هذا هو أسلوبهم، لكن لا شيء سيمنعني من القتال من أجل مستقبل جيد».
وأكد أن «تلك الاتهامات الشائنة غير صحيحة على الإطلاق»، مشيراً إلى أن التقرير يهدف إلى التأثير في عملية الاستحواذ على «تويتر».
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