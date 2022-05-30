بلدة أسترالية نائية تستقبل أول طفل يُولد بها منذ 15 عامًا

محمد بن مسعود - الدمام - ابتهج سكان بلدة أسترالية نائية احتفالاً بولادة الطفل الأول بها منذ 15 عامًا، وهو الطفل الذي استقبله والديه بعد رحلة ملحمية في ولاية كوينزلاند، وأنجبت الأم الشابة جيسي هارفي داربي في مستشفى ريتشموند، في ولاية كوينزلاند النائية، بعد أن كافح شريكها سام ماكجراث في قطع الطرق الترابية التي غمرتها المياه بالسيارة من أجل الوصول في الوقت المناسب لتلد زوجته ابنهما، وفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وقال ماكجراث، الذي يدير محطة نائية للماشية تبلغ مساحتها 600 ألف فدان في إيست كريك، وودستوك، لصحيفة «ديلي ميل» أستراليا: «لقد دخلت المستشفى في الوقت المناسب»، ويقول التقرير عن تجربة الولادة الصعبة للسيدة الأسترالية، إنه «مع وجود شريكها بعيدًا وبداية المخاض في الثالثة صباحًا، كانت هارفي، البالغة من العمر 22 عامًا، تبكي».
وتابع التقرير «احتفظ موظفو المستشفى بأنفاسهم الجماعية حتى بكت داربي الصغير في البداية»، وقال الزوج ماكجراث (27 عامًا): «لقد كان من المدهش حقًا أن يكون الجميع متحمسين للغاية، وسعداء جدًا برؤية طفل يولد في ريتشموند. لقد كان شعورًا رائعًا بالبهجة، كان الجميع منتشيًا للغاية».
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