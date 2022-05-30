خانه اختراعه.. «سقوط مروّع» للرجل الطائر من ارتفاع 15 مترًا

محمد بن مسعود - الدمام - نجا المغامر الفرنسي المعروف فرانك زاباتا من الموت، عندما تحطم اللوح الطائر الذي كان يمتطيه في الهواء، فسقط من ارتفاع يزيد على 15 مترًا في مياه بحيرة.
وبحسب صحيفة «صن» البريطانية، فإن زاباتا الذي يبلغ 43 عامًا فوجئ بخروج اللوح الطائر عن السيطرة، بينما كان يحلق في منطقة بيساكروس جنوب غربي فرنسا.
وتمكن المسعفون من إخراج زاباتا من مياه البحيرة، ثم نقل على وجه السرعة إلى قسم الطوارئ في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وكان زاباتا الذي يوصف بـ«الرجل الطائر» قد حقق شهرة واسعة في سنة 2019، عندما تمكن من عبور بحر المانش عن طريق اللوح الطائر، ولم يتوقف سوى مرة واحدة في تلك الرحلة من أجل التزود بالوقود. وأظهر مقطع فيديو الأشخاص الذين كانوا حاضرين في المكان، وهم في حالة صدمة عارمة، بينما يصرخون لأجل إنقاذ زاباتا.
وكتبت صحيفة «سيد أويست» المحلية في فرنسا أن زاباتا يتماثل للشفاء في المستشفى، إثر إصابته في الحادث الذي وقع ظهر السبت.
وذكرت الصحيفة أن زاباتا، وهو مخترع اللوح الطائر، جرى إنقاذه عن طريق مركب ودراجة «جيت سكي».
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