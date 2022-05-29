شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق بطاقة «شهم» لمستفيدي «صندوق الشهداء» عبر توكلنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين (بطاقة شهم) ضمن قائمة البطاقات التي يتم استعراضها في توكلنا خدمات؛ لتسخير البيانات وتطويع التقنيـة فـي خدمـة مستفيدي الصنـدوق مـن أسـر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

حيث تتيح بطاقة "شهم" للمستفيدين استعراض بطاقات مستفيـدي الصنـدوق مـن أسـر الشهداء والمصـابيـن والأسـرى والمفقـوديـن فـي المحفظة الرقمية بتطبيق توكلنا خدمات.

ويهـدف صنـدوق الشهـداء والأسـرى والمفقودين إلى تقديـم الـخـدمـات ومسـاعـدة المستفيدين من أسـر الشهـداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولونهم شرعـاً والقيام بأعمـال خيـرية يعـود أجـرها وثوابها إليهم.