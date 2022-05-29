هل ستكون هناك حاجة لجرعة رابعة من لقاح كورونا؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، هشام الجضعي، اليوم (الأحد)، مستجدات اللقاحات ونشاط الهيئة للتأكد من سلامة الغذاء والدواء.

وأكد، خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، أن اللقاحات التي تم استخدامها تتمتع بمستويات عالية من الأمان والفاعلية، كما أن مستويات الآثار الجانبية كانت منخفضة للغاية.

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وبشأن مدى الحاجة لجرعة رابعة من اللقاحات المضادة لكورونا، أوضح أن وزارة الصحة تتابع الحالة الصحية لتحديد مدى الاحتياج لجرعة رابعة من اللقاحات، مؤكدًا أنه لا يوجد تغيير في التركيبات التي تم الاعتماد عليها لتصنيع اللقاحات التي استُخدمت في بداية إعطاء اللقاحات بالجائحة.

وأبان الجضعي أن إعطاء اللقاح للفئات أقل من 5 سنوات، يتم تحديده عن طريق القطاع الصحي حسب الحاجة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن جديد بشأن اعتماد لقاحات لهذه الفئات العمرية.

وبسؤاله عن مدى صحة السعرات الحرارية الموضوعة على المنتجات الغذائية، أكد أن هناك اشتراطات محددة لوضع المعلومات على المنتجات الغذائية بحجم واضح للخط، كما أن هناك بعض المكونات التي يشترط أن تكون بشكل أوضح.

وأشار إلى أنه يجري العمل على تطبيقات إلكترونية تمكن المستهلك من التعرف على معلومات المنتجات الغذائية وربط ذلك بمعلوماته التغذوية، موضحًا أن حساب السعرات الحرارية يكون تقديريًا سواء بالزيادة أو النقصان.